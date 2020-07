¿Cómo saber que estás viejo? Se viraliza en redes un particular gesto que hacen los niños (VIDEO)

Un video de TikTok en el que un padre pregunta a sus hijos qué gesto utilizarían para indicar que hablan por teléfono se ha vuelto muy popular en la Red, ya que lo que muestran los niños actuales difiere mucho de lo que suelen utilizar las generaciones anteriores.

Por: RT

Daniel Alvarado publicó recientemente en su página de TikTok el video, con el cual, asegura, se puede establecer una comparación respecto a “los niños de los años 70, 80 y 90”. Allí le pide en primer lugar a su esposa que imite la acción de hablar por teléfono. La mujer se lleva entonces el pulgar a la oreja y el meñique a la boca, un gesto que casi toda la gente ha estado usando durante décadas para ese fin.

Luego, Alvarado procede a formularles la misma pregunta a sus hijos pequeños, y lo que hacen ambos es extender en plano la palma de la mano desde la boca hasta la oreja, lo que parece imitar el aspecto de un teléfono inteligente.

El inusual experimento se ha vuelto rápidamente viral y ya cuenta con más de 2,2 millones de vistas, casi 300.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios.

“¿Quién se siente viejo?”, preguntó una internauta. “Esto es muy desconcertante”, escribió otra. “Es como que todo se convirtió en rectángulos, incluso los gestos están perdiendo su silueta”, apuntó un usuario.

Además, el experimento se ha extendido a otras redes sociales, donde otros padres se asombran ahora con el hecho de que sus niños no hacen ese gesto tal como ellos siempre lo han hecho.

I feel like this is an educational moment. My sis just sent me a post of a father asking his kids to make a hand gesture holding a phone. Funniest morning moment – to realize ?? is no longer acceptable. Try it with the youth around you! Experiment time!!! pic.twitter.com/w7876MuNYI

— cassandra explains it all. (@HyperboleFluent) July 8, 2020