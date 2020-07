Kozak pide a la comunidad internacional aumentar la presión sobre el régimen de Maduro

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, hizo un llamado este viernes 17 de julios a todos los países preocupados por los derechos humanos y el bienestar del pueblo venezolano para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“La comunidad internacional debe actuar ahora para ayudar a los venezolanos a lograr una restauración pacífica de la democracia”, expresó Kozak a través de su cuenta de Twitter.

We call on all countries concerned with human rights and the welfare of the Venezuelan people to increase pressure on the Maduro regime. The international community must act now to help Venezuelans bring about a peaceful restoration of democracy. https://t.co/t0xWaUmEPS

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) July 17, 2020