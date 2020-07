Empezó la alineación de 5 planetas: ¿Dónde y cuándo se puede observar el fenómeno? (FOTOS)

Los aficionados a la astronomía pueden observar desde este 19 de julio un fenómeno, conocido como ‘alineación planetaria’: cinco planetas –Mercurio, Venus, Júpiter, Marte y Saturno– serán visibles desde la Tierra, informa el Real Observatorio Astronómico de Madrid.

Por: RT

El evento tendrá lugar 45 minutos antes del amanecer y será visible en ambos hemisferios. Júpiter y Saturno aparecerán hacia el oeste, mientras Marte, Venus y, por unos días, Mercurio, se podrán ver hacia el este.

Según aconseja Jeffrey Hunt, educador de astronomía y director de un planetario estadounidense, para observar los planetas sería mejor encontrar un lugar con horizontes claros en el este, noreste o suroeste y utilizar unos binoculares, que pueden ayudar a encontrar la Luna, Mercurio y Júpiter.

Los cinco gigantes del espacio serán visibles durante la próxima semana, antes de que Mercurio desaparezca de nuevo en el resplandor del sol. Por su parte, otros cuatro planetas brillarán en el cielo hasta mediados de agosto. Este encuentro no se repetirá hasta junio del 2022.

Venus, Mars Saturn and Jupiter tonight.

Actually Venus, Uranus, Mars, Neptune and Saturn, Pluto, Jupiter, both set can be found in only one screenshot

Except Mercury, who won't appear in nightsky and where we are, they are all here. pic.twitter.com/6rNoeiHfSV

— ?NacherIzI the good bro from faraway? (@NacherIzI) July 18, 2020