Trump y la dura comparación que hizo con Venezuela de ser electo Biden en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó en una entrevista con Fox News Sunday que de ser electo Joe Biden en la próxima carrera presidencial, su ideología destruiría al país tal como ocurrió con Venezuela.

lapatilla.com

“Él destruirá este país, pero no será él, será la izquierda radical, la misma ideología que se apoderó de Venezuela”, dijo el mandatario.

En la entrevista también lo calificó de “incompetente” para liderar el país, “le dispararon, le dispararon mentalmente”, dijo el líder republicano sobre Biden.

.@realDonaldTrump says if Joe Biden were to get elected “He will destroy this country, but it won’t be him, it will be the radical left—the same ideology that took over Venezuela…” #FoxNewsSunday

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 19, 2020