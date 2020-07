El controversial video en el que hija de Catherine Fulop muestra completamente su cuerpo

View this post on Instagram

La actriz y cantante argentina #OrianaSabatini se mostró como nunca antes en las redes sociales. Habló sobre los años oscuros en los que ha lidiado con trastornos alimenticios y como hoy en día se acepta como es. "No vengo acá a darles ninguna lección, ni a convertirme en una guru del amor propio claramente, porque la que sigue aprendiendo soy yo, pero si esto te puede ayudar, buenisímo; es lo que a mi hubiese gustado ver cuando era adolescente y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor. Se que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y ESTÁ BIEN; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije. De todas maneras me encanta como salí en el video, y creo que eso ya es un paso bastante grande", publicó. ¡Nos encanta Oriana, es sumamente hermosa como su madre la venezolana #CatherineFulop. – #OriSabatini #Fulop #OMG #Argentina #LaSopaNews