Avión militar ruso se echó un “misterioso paseíto” por Venezuela (IMÁGENES)

El monitor de conflictos mundiales CNW a través en la red social Twitter, informó que un avión de la Fuerza Armada Rusa sobrevoló “misteriosamente” el territorio venezolano.

lapatilla.com

“En una ruta de vuelo muy extraña. Voló desde Moscú, se detuvo en algún lugar del oeste de África y acaba de volar sobre Venezuela en una extraña ruta de vuelo y actualmente está volando sobre Colombia“, manifestó.

Russian Air Force IL-62 (RA-86496) on a very strange flight path. It flew from Moscow, stopped somewhere in west Africa and has just flown over Venezuela on a strange flight path and is currently flying over Colombia#Russia pic.twitter.com/asFcSPHJAk

— CNW (@ConflictsW) July 21, 2020