Con celulitis y sin filtros: Norkys Batista mostró la realidad de su cuerpo con un mensaje de autoaceptación

View this post on Instagram

Mis amores dejemos las caretas SEAMOS REALES… Saben a cuantas personas les hacemos daño haciéndolas sentir [email protected] mostrándonos como no somos? Saben a cuantas personas vemos en redes y luego cuando las vemos en persona no nos podemos creer q sean las mismas personas🥴 Hasta las mismas personas que mienten mostrándose como no están físicamente se afectan al estar públicamente porque se han mostrado tan [email protected] q ya luego les dan pena ser libres y relajarse, y por eso durante tanto tiempo nos miran como si fuéramos extraterrestres, y no terminan de vernos como lo que somos SERES HUMANOS QUE NO SIEMPRE ESTAMOS COMO LA GENTE QUIERE… Mi Realidad es que toda mi vida he tenido buena piel gracias a Dios, pero tanto tiempo encerrada, las tristezas, las depresiones NADA QUE YO MISMA NO PUDIERA CONTROLAR, porque Gracias a Dios TENGO LA SUFICIENTE FUERZA Y AMOR PROPIO PARA LEVANTARME MÁS FUERTE, me descuide un montón ES ES MI REALIDAD, y OJO cero me estoy quejando, por el contrario te estoy queriendo decir, que en vez de Preocuparnos, quejarnos y responsabilizar a otros, DEBEMOS SER RESPONSABLES CON NOSOTROS MISMOS, y OCUPARNOS… Le pedí a @manuelhlife que quería Publicar las fotos SIN #PHOTOSHOP y aquí las TIENEN EN SUS DOS VERSIONES… La 1era Foto que me hizo @manuelhlife es Tal Cual como salió Y la 2da foto tiene #photoshop Mis amores de mi, JAMÁS van a ver otra que NORKYS CON Y, que no sea LA REAL… Y si me vuelvo ñoña, viejita y arrugaita también me van a querer verdad,???? LOS QUIERO MI AMORES❤️ #NorkysBatista