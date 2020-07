“Con esto enviamos un mensaje claro”, afirmó Pompeo tras ofrecer recompensa por Maikel Moreno

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Este martes, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció sobre la recompensa que la administración del presidente Donald Trump ofreció contra Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen.

lapatilla.com

Pompeo asegura que con esas acciones, envía un mensaje claro al régimen de Maduro.

“Maikel José Moreno Pérez, un amigo de Maduro, utilizó su posición de autoridad para beneficio personal, aceptando sobornos para influir en los resultados de los casos penales en Venezuela. Al designarlo públicamente hoy, estamos enviando un mensaje claro: Estados Unidos está firmemente en contra de la corrupción”, dijo a través de su cuenta en la red social Twitter.

Maikel Jose Moreno Perez, a Maduro crony, used his position of authority for personal gain, accepting bribes to influence the outcomes of criminal cases in Venezuela. In publicly designating him today, we are sending a clear message: the U.S. stands firmly against corruption.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2020