Gustavo Coronel: La entrevista de Fox News a Donald Trump

La entrevista completa puede verse en: https://www.youtube.com/watch? v=W6XdpDOH1JA

Es reseñada, entre otros medios, por The Guardian, verla aquí: https://www.theguardian.com/ us-news/2020/jul/19/donald- trump-fox-news-sunday-chris- wallace-interview

Una entrevista hecha por Chris Wallace, de FOX NEWS al presidente Donald Trump revela de manera descarnada el grave problema de liderazgo que existe a nivel de la presidencia de los Estados Unidos. Las respuestas del presidente Trump reflejan su negación de la realidad y su naturaleza egocéntrica.

Entre los aspectos de la entrevista que deberían preocupar no solo al pueblo de los Estados Unidos sino a todo el mundo, se encuentran los siguientes (no están en el orden en el cual fueron apareciendo):

1- Al hablar de los nombres de las bases militares en el territorio de los Estados Unidos que podrían ser cambiados, el presidente Trump dijo textualmente: “I don’t care what the military says. I’m supposed to make the decision.”, es decir, “no me importa lo que digan los militares. Yo soy quien toma las decisiones”. Estas palabras en boca del presidente de los Estados Unidos reflejan una personalidad autocrática que irrita al país sin necesidad. De acuerdo a esta actitud uno también podría esperar que dijese “no me importa lo que digan los educadores” o “no me importa lo que digan los médicos”, porque yo soy el que manda. En efecto, ya lo ha hecho, al promover drogas contra el virus que el sector médico ha desacreditado y rechazar el uso de la máscara, que es un asunto de elemental prudencia y sensatez. El presidente se muestra como un rebelde y abandona su papel de líder.

2- El presidente Trump le dijo a Wallace: “No me gusta FOX NEWS”, lo cual es sorprendente, ya que esa estación es su principal aliada. Muestra una personalidad totalmente capturada por el narcisismo, arremetiendo contra todos quienes digan lo que él no desea oír.

3- Cuando Wallace le menciona las encuestas, incluyendo la de FOX NEWS, que muestran a Biden con unos 8 a 15 puntos por encima de Trump, este contesta: “Yo no estoy perdiendo. Todas esas encuestas son falsas”, a pesar de que existen no menos de 15 encuestas nacionales de diversos orígenes que dan similares resultados a los de FOX NEWS. Pretende borrar la realidad que no se amolda a sus deseos.

4- No solo el presidente Trump niega la validez de las encuestas sino que, al ser preguntado por Wallace si respetaría los resultados electorales, respondió: “Tengo que ver. No, no voy a decir que sí, no voy a decir que no… así lo hice la primera vez”. Es decir, el presidente de los Estados Unidos arroja dudas sobre la transparencia de los procesos electorales de su país y prepara el camino para un eventual desconocimiento de un resultado desfavorable. Es como si un piloto dijese a los pasajeros: “no confío en este avión”.

5- El ex-director de comunicaciones de la primera campaña de Trump, Anthony Scaramucci, comentó en su twitter: “Esta entrevista es la mejor propaganda que se le puede hacer a la candidatura de Joseph Biden”.

6- Cuando Wallace preguntó a Trump sobre su manejo de la pandemia y mencionó que ya había infectado a casi 4 millones de personas en el país y causado casi 150.000 muertes, Trump respondió que los Estados Unidos tenía más casos porque tenía el mejor sistema de comprobación del mundo y que era el país de la “mejor mortalidad”, es decir, la más baja. Wallace le dijo “Eso no es cierto, Sr. Presidente” y le mostró las estadísticas de Johns Hopkins, el sistema hospitalario más prestigioso de los Estados Unidos, que muestran a USA como el país con la séptima mayor tasa de mortalidad, mejor que seis países pero peor que 50 0 más países, incluyendo Rusia.

7- En referencia a la pandemia Trump insistió en que estaba bajo control en USA y que desaparecería eventualmente. Dijo textualmente: ““I’ll be right eventually, It is going to disappear. I’ll say it again, it’s going to disappear and I’ll be right.” “Estaré eventualmente en lo correcto. Va a desaparecer y estaré en lo correcto”. Por supuesto que es probable que eventualmente vaya a desaparecer, pero solo un liderazgo vigoroso la hará desaparecer en el menor tiempo posible y ahorraría miles de vidas.

8- Trump aseguró que las máscaras “causan problemas”, lo cual es falso, y dijo que el prestigioso Dr. Fauci, su principal asesor, era “un alarmista”. En contraste sigue promoviendo mítines para su candidatura en la cual la gente no guarda las distancias y no usa máscaras. Esto es la antítesis del liderazgo.

9- Cuando Wallace le mencionó que estaban muriendo 1000 personas diarias a causa del virus, respondió: “Es lo que es”, con aire de inevitabilidad. Es decir, no hay nada que yo pueda hacer.

10- Trump dijo que en dos semanas firmará un nuevo plan de salud, respondiendo a la pregunta de Wallace sobre sus esfuerzos por eliminar el programa llamado Obama Care. Esto es lo que el presidente Trump ha venido anunciando desde que elegido. Dijo textualmente: “So we’re going to solve – we’re going to sign an immigration plan, a healthcare plan, and various other plans. And nobody will have done what I’m doing in the next four weeks.” Es decir: “Vamos a firmar un plan de inmigración, otro de salud, nadie ha hecho lo que nosotros vamos hacer en las próximas cuatro semanas”, añadiendo – por cierto – dos semanas más a lo que acababa de decir minutos antes. Es aparente que el presidente Trump está en una situación de gran confusión mental, en la cual dice lo primero que se le viene a la cabeza.