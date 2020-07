Lewis Hamilton dispara a todo lo que se mueve en su cruzada contra el racismo

“Es decepcionante, pero desafortunadamente una realidad que alguno de generaciones más mayores que aún tienen voz no puede evitar y reconocer que es un problema. De nuevo, esta es pura ignorancia, pero no me va a parar de continuar buscando el cambio”. Lewis Hamilton sigue acelerando a fondo con su cruzada antirracista, y en esta ocasión le ha tocado el turno de recibir lecciones a Mario Andretti, leyenda del automovilismo internacional y emigrante con su familia a Estados Unidos desde Italia a finales del los años 40.

Por: Javier Rubio / El Confidencial

Hamilton sigue tensando la cuerda con su testimonio, una actitud que encuentra ya resistencias incluso entre sus compañeros de parrilla, como se confirmó el pasado Gran Premio de Hungría. Pero el británico sigue disparando a diestro y siniestro a quien cuestiona su protagonismo y mesianismo en este tema. Ahora le ha tocado a Mario Andretti.

Madiba, there is not a day that goes by that I don’t miss you. Your legacy still shines so bright. You inspire me everyday and I’m forever honoured to have shared this moment with you. Happy Birthday Madiba? We continue to fight for you ??#NelsonMandela pic.twitter.com/lDL9GPLvih

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 18, 2020