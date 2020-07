Marc Márquez, seis veces campeón de la MotoGP, sufrió terrible accidente en la pista y deberá ser operado (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El seis veces campeón del mundo de Moto GP Marc Márquez sufrió un accidente durante la primera carrera de la temporada, disputada en el circuito de Jerez de la Frontera (España) el 19 de julio, y tendrá que pasar por el quirófano este martes debido a una fractura en el brazo derecho.

Publicado originalmente en RT

El piloto español y actual poseedor del título prometió en su Twitter “volver lo antes posible y con más fuerza“.

Márquez cayó a la pista cuando iba de tercero en una de las últimas vueltas, después de protagonizar una épica remontada. Fue sacado en camilla y llevado a un hospital. La victoria en la carrera fue entre tanto para el francés Fabio Quartararo, que dedicó su triunfo a las víctimas del covid-19.

? @marcmarquez93 will undergo surgery after this horrendous crash at Jerez!

We wish the world champion the very best in his recovery! ?#SpanishGP ?? pic.twitter.com/BOSmDo7dfG

— MotoGP™? (@MotoGP) July 19, 2020