BTS ahora tienen el álbum más vendido en Estados Unidos… y en todo el mundo

Posteado en: Entretenimiento, USA

Cuando los fanáticos de BTS hablan sobre la dominación mundial del grupo, no están exagerando. Tras el lanzamiento de su nuevo álbum japonés, Map of the Soul: Journey , el septeto pop coreano ahora reclama el álbum más vendido de 2020 en los Estados Unidos, Corea, Japón y en todo el mundo.

Por Forbes

Map of the Soul: 7 – The Journey se convirtió fácilmente en el álbum más vendido del año en Japón en su primera semana, mientras que rompió varios récords diarios en el camino. El álbum, que contiene versiones japonesas de canciones de Love Yourself: Answer de 2018 , Map of the Soul: Persona de 2019 y Map of the Soul: 7 de 2020 , junto con cuatro nuevas canciones japonesas, registró ventas históricas de 447,000 en el primer día y superó 500,000 copias en su segundo día. Finalmente encabezó la lista de álbumes de Oricon durante cinco días consecutivos y vendió 564,000 copias en su primera semana.

Mientras Map of the Soul: 7 – The Journey gobierna la tabla anual de Oricon, Map of the Soul: 7 continúa dominando gran parte del resto del mundo. La colección vendió 552,000 copias (que incluyen ventas físicas y digitales) en los Estados Unidos durante la primera mitad del año, casi 150,000 más que The Weeknd’s After Hours, que quedó en segundo lugar con 407,000 copias. La brecha se hace aún mayor cuando solo se miden las ventas físicas de álbumes. Map of the Soul: 7 vendió 528,000 copias físicas en los Estados Unidos, casi duplicando las ventas del segundo lugar Kenny Chesney, cuyo Here and Now vendió 219,000 copias físicas.

Se trata de cifras impresionantes, especialmente en una época en que muchas estrellas del pop dependen en gran medida la transmisión de datos a lanzar sus álbumes como No. 1 en los EEUU Pero los números stateside para Mapa del alma: 7 palidecen en comparación con Corea del Sur natal de BTS, donde El álbum ha vendido al menos 4 millones de copias, según una certificación de Gaon Music de abril. Map of the Soul: 7 es el primer álbum en la historia de Corea del Sur en alcanzar 4 millones de ventas certificadas, lo que lo convierte en el álbum más vendido no solo de 2020, sino de todos los tiempos.

Cuente estas ventas masivas en todo el mundo, y no debería sorprender que Map of the Soul: 7 sea ??el álbum mundial más vendido de 2020. Cruzó ese umbral inmediatamente después de su lanzamiento en febrero, ya que vendió 4.02 millones de pedidos globales. . Debido a que algunas de las certificaciones del álbum tienen varios meses de antigüedad, es probable que sus ventas reales sean mucho más altas de lo reportado. En consecuencia, no parece que BTS renuncie a su fortaleza en la industria musical mundial en el corto plazo.