VIRAL: El gato de un diputado interrumpió una sesión en vivo del Parlamento (Video)

Rojo, nombre del gato de John Nicolson, parlamentario británico del Partido Nacional Escocés, desató risas en una reunión virtual del Comité Digital, de Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, al interrumpir el discurso de su dueño y, en un determinado momento, cubrir por completo su rostro, que al momento se grababa y transmitía a sus colegas, con una imponente cola anaranjada.

Por RT

A diferencia de sus colegas, Nicolson no pareció sorprendido por la repentina intervención de su felino ante la cámara. “Rojo, pon tu cola abajo, por favor”, ordenó el diputado sin inmutarse ni perder la compostura.

La reunión se celebró el 14 de julio, duró dos horas y desde entonces se ha hecho viral por la mascota de Nicolson. El parlamentario estaba hablando sobre una propuesta para incluir subtítulos en la televisión infantil.

“YouTube, que ha mencionado usted, Dame Caroline, ya lo hace, YouTube Kids lo hace, y la BBC también lo está adoptando. ¿Por qué —y pido disculpas por la cola de mi gato— por qué no lo están haciendo ustedes, por defecto?”, dijo Nicolson cuando Rojo decidió unirse también a la discusión.

Este martes, el diputado confeso que su mascota no es precisamente partidaria de sus transmisiones. “Rojo se está poniendo muy impaciente por mis muchas horas de Zoom. Está esperando a que salga a dar un paseo con él”, reveló Nicolson en su cuenta de Twitter, adjuntando una prueba gráfica de sus palabras.

