Congresista solicitó al Senado Federal de EEUU aprobar TPS para los venezolanos

Congresista solicitó al Senado Federal de Estados Unidos, aprobar bajo ley el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que se encuentran en el país norteamericano.

lapatilla.com

Darren Soto, explicó a través de su cuenta Twitter la delicada crisis humanitaria, política y económica que atraviesa Venezuela que en manos del régimen de Nicolás Maduro cada día se ve más severa.

En el Tuit el congresita Soto, indicó “Hasta que la estabilidad política, la seguridad alimentaria se restablezcan y la recuperación económica esté en marcha, designar a Venezuela para TPS es la mejor manera de mostrar nuestro apoyo a quienes huyen del opresivo régimen de Maduro. Un año después, es hora de que el Senado apruebe nuestra Ley”

Until political stability & food security are restored & economic recovery is underway, designating Venezuela for #TPS is the best way to show our support for those fleeing the oppressive Maduro regime. One year later, it’s time for the Senate to pass our #VenezuelaTPS Act ?? pic.twitter.com/7YPNxPP4z9

— US Rep. Darren Soto (@RepDarrenSoto) July 24, 2020