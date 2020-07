Intersectorial de Trabajadores responsabiliza al régimen de Maduro de calamidad laboral en Guayana

Posteado en: Destacados, Economía

Miembros de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) calificaron de exitosa la jornada de protesta del sector petrolero en exigencia de sus beneficios laborales, demandas a las que se suman los sectores universitario, salud, industrial y pensionados.

Por Jhoalys Siverio / correodelcaroni.com

“Se viene rompiendo el silencio y nuestro llamado es a la unidad, para juntos exigir que se restituyan los derechos laborales contemplados en la Constitución, leyes del trabajo y las contrataciones colectivas”, indicó Jean Mendoza, trabajador de Masisa, quien en nombre del gremio saludó el bono de 150 dólares logrado por los empleados de PDV Marina.

“El Cendas anunció el costo de la canasta alimentaria, que no es igual a la cesta básica que incluye medicina, educación, transporte, servicio, calzado y recreación. Esta canasta llegó al monto de Bs. 56.241.121, que al cambio a tasa del BCV son 269 dólares”, señaló.

Recordó que el artículo 91 de la Constitución establece que el salario mínimo debe tener como referencia el valor de la cesta básica.

“No queremos que caigamos en la trampa de que tiren cifras en dólares sin que estudiemos bien y nos amarremos al artículo 91”, sostuvo.

Hambruna y miseria

César Soto, delegado departamental de Sidor, aplaudió que se retomen las luchas laborales en todo el territorio nacional.

“Queremos recalcar que este apoyo va con el llamado al Gobierno nacional por ese sectarismo, donde el Estado, jugando a la división de los trabajadores, quiere estar dándole migajas a unos y a otros nada (…) Hemos hecho los reclamos correspondientes y la información que nos dan es que son órdenes del Presidente de la República. Entonces nos dirigimos al Presidente de la República como el primer responsable de esta necesidad paupérrima que estamos viviendo los trabajadores”, manifestó.

“Es con usted, señor Nicolás Maduro, por Dios, ¿es que no están viendo la necesidad que estamos viviendo? ¿No están viendo a los trabajadores en los hospitales? ¿A nuestros viejos, jubilados y pensionados, les alcanza lo que le dan para comer? No, señor presidente, no creo que usted no lo sepa. Usted mandó para acá al ministro para que revise las empresas e hicieran un plan de recuperación, supuestamente; y el ministro dijo que venía con el hacha, y sí llegó con el hacha porque terminó de acabar con el beneficio de los trabajadores, y está mutilando aún más las empresas con la persecución”, agregó.

Recordó que hay trabajadores presos por reclamar sus beneficios. Asimismo, cuestionó que mientras les dan una mascarilla como medida preventiva ante la pandemia de Covid-19, los trabajadores mueren por falta de medicinas y seguro HCM.

“Nos dieron esta mascarilla para cuidarnos de enfermedades, pero me están matando igualito con el hambre y la miseria que me están poniendo a pasar, con un sistema de salud que no me sirve, no tengo agua, no tengo gas, no tengo salario, me están matando a mis hijos”, denunció.

Reclamos de jubilados

Luis Perdomo, representante de los jubilados de Carbonorca, cuestionó los 400 mil bolívares que reciben como pensión, monto que no alcanza para la compra de sus medicinas.

Aseveró que saldrán a la calle en exigencia del cumplimiento de los beneficios contemplados en la cláusula 35 del contrato colectivo, de los cuales excluyeron a jubilados y pensionados. “Haremos que se respeten los años de servicio que dimos por esta organización”.

Recientemente protestaron trabajadores de Pdvsa en exigencia del bono de 150 dólares mensuales asignados a los de PDV Marina, quienes protestaron al menos cuatro veces durante este mes antes de que les dieran esta bonificación.

En Guayana, la situación de la clase obrera se agudizó con las medidas de confinamiento, ya que al aplicarse el plan de contingencia en las empresas básicas, la mayoría de los trabajadores fueron desactivados. Con ello, disminuyeron también el pago de sus beneficios. Denuncian que quienes quedan fuera del plan de contingencia no reciben el monto completo correspondiente a sus salarios.