La Fuerza Espacial de EEUU estrena logotipo y lema

El emblema de la nueva rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses combina la letra griega delta con una divisa escrita en latín.

Por: rt.com

La Fuerza Espacial de Estados Unidos ha presentado este miércoles su flamante logotipo, cuyo diseño está basado en una letra delta mayúscula del alfabeto griego enmarcada en un borde de color plateado y con la estrella Polaris en el centro.

Además, la sexta rama de las Fuerzas Armadas del país norteamericano creada en diciembre del año pasado por orden de Donald Trump ha revelado también su lema: ‘Semper supra’, que en latín significa ‘siempre arriba’.

“‘Semper supra’ (siempre arriba) es nuestro lema oficial y representa nuestro rol en establecer, mantener y preservar para EEUU la libertad de operaciones en el dominio espacial”, reza una publicación oficial en Twitter.

‘Semper Supra’ (Always Above) is our official motto and it represents our role in establishing, maintaining, and preserving U.S. freedom of operations in the space domain. pic.twitter.com/S6cW3ZbHQR

— United States Space Force (@SpaceForceDoD) July 22, 2020