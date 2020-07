Solo en Florida: Hombre intentó evadir el arresto a través de una voltereta (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Él se volteó.

Por NY Post

Un hombre de Florida fue captado por la cámara tratando de evadir el arresto, alejándose de la policía.

Las imágenes ahora virales muestran al entusiasta de la gimnasia bloqueando el camino de un camión en un Wawa en Orlando, haciendo un giro en medio de la carretera.

Los oficiales lo derribaron por aparentemente bloquear el tráfico, pero el hombre pudo escapar de su alcance.

Luego se lanzó a una voltereta, pero no llegó muy lejos.

El Departamento del Sheriff del Condado de Orange identificó al espía de 40 años como Gianfranco Fernández, según el medio de comunicación de Orlando WOFL-TV.

Fue acusado de agresión contra un agente de la ley y resistirse al arresto.

FLIP OUT: A man who was allegedly blocking traffic with an acrobatic routine slipped out from police custody and attempted to cartwheel away, only to finally be detained. https://t.co/GqNAAG5crs pic.twitter.com/V3Vb20Vgt7

— ABC News (@ABC) July 24, 2020