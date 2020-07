Un minero encuentra en la India un diamante valorado en más de 66.700 dólares

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un hombre de 35 años llamado Anandilal Kushwaha encontró el martes en una mina del estado indio de Madhya Pradesh un diamante de 10,69 quilates que podría alcanzar un precio de 5 millones de rupias (más de 66.700 dólares).

Por RT

Se trata del segundo hallazgo significativo de Kushwaha, quien el pasado 14 de julio también desenterró una gema más pequeña del tamaño de una moneda. “Ambos diamantes son de buena calidad”, confirmó a India TV RK Pandey, un oficial regional de piedras preciosas.

Según informa The Tribune India, la gema será subastada y Kushwaha recibirá el dinero después de la venta, descontando las regalías e impuestos gubernamentales.

El minero agradeció a sus compañeros por la ayuda. “Es un gran logro para mí, continuaré en la misma línea y espero conseguir más piezas de diamantes de gran tamaño. Todos mis colegas jugaron un papel para que yo encontrara un diamante tan grande”, afirmó.

Madhya Pradesh: Anandilal Kushwaha, a labourer finds a 10.69 carat diamond from a mine in Ranipura area of Panna district. RK Pandey, District Diamond Officer says, "This is a good quality diamond, it is the 2nd diamond mined from this location." (21.07.20) pic.twitter.com/Rt1qi92Qkq

— ANI (@ANI) July 21, 2020