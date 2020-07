Congresista estadounidense Elizabeth Warren instó al Senado a aprobar el TPS para los venezolanos (Detalles)

La congresista estadounidense Elizabeth Warren instó al senado de su país a aprobar la Ley de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos.

lapatilla.com

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Warren expresó que: “Venezuela ya sufría una crisis política, económica y humanitaria antes del golpe del Covid-19. Sería peligroso y cruel obligar a los venezolanos en los Estados Unidos a regresar en este momento. El Senado finalmente debería hacer lo que hizo la Cámara hace un año y aprobar TPS para Venezuela ahora“.

Venezuela was already suffering from a political, economic, & humanitarian crisis before COVID-19 hit. It would be dangerous & cruel to force Venezuelans in the US to return right now. The Senate should finally do what the House did a year ago this week & pass #VenezuelaTPSNow.

— Elizabeth Warren (@SenWarren) July 24, 2020