En un live: Danna Paola y Sebastián Yatra ¿se burlaron de Tini Stoessel?

View this post on Instagram

En las últimas horas Sebastián Yatra y Danna Paola estrenaron el videoclip de la nueva canción "No bailes sola" y por este motivo ambos artistas hicieron un vivo en Instagram para preguntarle a sus seguidores qué les pareció. La polémica surgió cuando un usuario, que según rumores pertenece a la mánager de la artista mexicana, escribió en plena transmisión: "Tini no existe". Acto siguiente tanto Yatra como Danna Paola se rieron y pues muchos usuarios lo tomaron como burla hacia la ex de Sebastián. (#tinistoessel es la ex de Sebastián yatra ) Sebastián no pudo pasar por desapercibido el mensaje y preguntó: “¿Quién es Mariana?”, a lo que la mexicana contestó con una gran sonrisa: “¿Quién es Mariana? No sé… ¡qué cosas!, ¿no?”. Por que negó a su manager #dannapaola? Es la pregunta que se hacen varios, aunque después salieron a decir que supuestamente la cuenta había sido hackeada!!