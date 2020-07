Johnny Depp vs Amber Heard: cronología de un matrimonio violento y una sórdida batalla legal

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde su separación en 2016 tras apenas 15 meses de matrimonio, la ex pareja de Hollywood mantiene una guerra con explosivas acusaciones cruzadas por abuso físico y emocional. La difícil relación que quedó a la vista de todos en un juicio en el que se cruzan crudas acusaciones desde ambas partes.

En una búsqueda desesperada por limpiar su imagen, Johnny Depp demandó al diarioThe Sun porque en un artículo de 2018 lo llamó “golpeador de esposas”. En el juicio que se lleva a cabo en Londres, la testigo estrella del tabloide británico es su ex esposa Amber Heard, quien calificó a Depp de “monstruo” y lo acusó de haberla hecho vivir un infierno durante sus años juntos. El pleito judicial llega después del escandaloso divorcio de los actores en 2017, que incluyó denuncias de maltrato físico y verbal de ambas partes. La pareja, que se conoció en el set de su película “The Rum Diary” (2011), hizo pública su relación al año siguiente después de que la estrella de cine anunciara su separación de la cantante francesa Vanessa Paradis, tras 14 años de relación y dos hijos en común. Se casaron en febrero de 2015 y quince meses después se divorciaron.

El que fue uno de los hombres más deseados y mejores pago de Hollywood protagoniza una de las batallas legales más escandalosas de los últimos tiempos.

Durante el intenso juicio, Heard acusó a su ex marido de abuso verbal y físico a lo largo de su relación, así como mostrar un “comportamiento extremadamente controlador e intimidante”, mientras que Depp se defendió y dijo que fue ella quien fue violenta con él.

En el proceso, el actor destapó sus adicciones y habló de su matrimonio violento con Heard que quedó registrado en un material crudo con fotos, videos y audios de sus explosivas peleas. Guardaespaldas, conserjes, asistentes personales, ex novias, amigos y familiares de ambas partes han declarado durante tres semanas ante el Tribunal Superior de Londres.

La batalla legal culminaría la próxima semana al conocerse el dictamen final. No obstante, no será la última pelea judicial entre los actores: Depp se enfrentará el próximo año contra su ex mujer en un juicio que le inició por USD 50 millones.

Capítulo 1: amor en el set de la película “The Rum Diary”

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en el set de “The Rum Diary” en 2011

Los actores se enamoraron en el rodaje de “The Rum Diary”, un filme basado en un libro del escritor y periodista Hunter S. Thompson, quien fuera amigo personal de Depp. En su declaración judicial en Londres, Heard dijo que ella y Depp comenzaron a salir “a finales de 2011 o principios de 2012” y que su relación comenzó en secreto porque no quería que la culparan por la ruptura de Deep y la cantante francesa Vanessa Paradis, que terminó en 2012 después de 14 años juntos y dos hijos en común: Lily-Rose (21 años) y Jack (18).

Antes de conocer a Depp, Heard fue noticia en 2009 por agredir físicamente a su entonces novia, la artista y fotógrafa hawaiana Tasya van Ree, en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacamo en Washington. Se informó en los medios que Heard supuestamente golpeó a Van Ree, y fue arrestada. Sin embargo, todos los cargos fueron retirados, y la propia Van Ree dijo públicamente que su pareja había sido acusada “injustamente” por policías que “malinterpretaron y sobredimensionaron” el incidente.

Capitulo 2: anillo de compromiso y doble boda

La pareja se casó en febrero de 2015 en Los Ángeles y en las Bahamas

En enero de 2014, tras dos años de noviazgo, la revista People anunciaba que la pareja estaba comprometida y que Heard ya lucía un hermoso anillo de compromiso. Un año más tarde, se casaban en una ceremonia civil en su mansión de Los Ángeles, y luego se trasladaban a la isla privada de la estrella de Hollywood en las Bahamas para una segunda celebración de boda en la playa y con muy pocos invitados. Era el primer matrimonio para Heard, quien fue noticia en 2010 por contar abiertamente que era bisexual, y el segundo de Depp, que estuvo casado con la maquilladora Lori Anne Allison de 1983 a 1985. Doce meses antes de que se convirtieran en marido y mujer, Depp habló por primera vez sobre su futura esposa y la llamó “una mujer maravillosa”.

Capítulo 3: el primer escándalo del matrimonio

Amber Heard y Johnny Depp tuvieron problemas legales en Australia (Reuters)

A finales de 2015 el matrimonio fue noticia al intentar esquivar las estrictas leyes australianas de protección de su fauna y su flora cuando intentaron entrar al país con sus dos perros de manera ilegal. La actriz viajó en su avión privado a visitar a su marido, que estaba filmando la última entrega de “Piratas del Caribe”, acompañada de las mascotas de la pareja, Boo y Pistol. Fue imputada de tráfico de animales y de falsificación de documentos. En abril de 2016 se declaró culpable y pagó una multa. Eso no fue todo. La pareja protagonizó un bizarro video de disculpas, que los convirtió en blanco de burlas.

Capitulo 4: divorcio y denuncia por violencia doméstica

El 23 de mayo de 2016, Amber Heard presentó una demanda de divorcio en un juzgado de Los Ángeles, alegando “diferencias irreconciliables” entre ella y su célebre marido. Llevaban 15 meses casados (AP)

Tras 15 meses como marido y mujer el matrimonio culminó en mayo de 2016 en medio de una gran escándalo mediático. Heard solicitó el divorcio, lo denunció por violencia doméstica y pidió una orden de alejamiento en un juzgado de Los Ángeles. Depp no estaba en la ciudad; se encontraba en Lisboa junto a su banda de rock Hollywood Vampires. Acompañada por sus abogados y aprovechando que su marido estaba a kilómetros de distancia, la actriz citó “diferencias irreconciliables” y habló de “años de violencia física y psicológica”, lo que Depp sigue negando. Afirmó que temía por su vida y aportó fotografías de su rostro con moretones.También mencionó el largo y viejo historial de abuso de drogas y alcohol por parte del intérprete.

En medio del revuelo, el sitio de entretenimiento TMZ publicó un video en el que supuestamente Depp le lanza una copa de vino a Heard en medio de una violenta pelea en la cocina de su residencia de Los Ángeles. Y Heard apareció en la portada de la revista People con las heridas que le dejó el actor tras la última golpiza.

La actriz Amber Heard lo denunció por maltrato a Johnny Depp

“He negado con vehemencia las acusaciones de la señora Heard desde que las hizo por primera vez en mayo de 2016 cuando fue al juzgado para obtener una orden de alejamiento temporal con moretones pintados que los testigos y las cámaras de vigilancia demostraron que no tenía la semana anterior”, se defendió el actor, según documentos judiciales. “Seguiré negándolo el resto de mi vida”.

Tras la escandalosa separación, el 16 agosto 2016, Heard se retracta de sus acusaciones cuando ella y Depp llegan a un acuerdo extrajudicial que requería que la actriz retirara la orden de restricción por violencia de género, y que el actor le pagara USD 7 millones, que la intérprete donó a la caridad. Su matrimonio fue “intensamente apasionado y a veces volátil, pero siempre atado por el amor’”, expresaron los voceros de los actores en un comunicado. “Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional”.

Capitulos 5: Depp busca limpiar su imagen a cualquier costo

Johnny Depp busca limpiar su imagen tras las duras acusaciones públicas de su ex esposa Amber Heard

En diciembre de 2018, Heard denunció públicamente en el diario The Washington Post que fue víctima de hostigamiento y perdió varios trabajos luego de denunciar haber sido víctima de agresión verbal y física por parte de Depp.” Hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan”, relataba en su editorial. “Me dijeron que nunca más trabajaría como actriz, que me pondrían en una lista negra”.

En marzo de 2019, a pesar de no ser mencionado en el artículo, Depp presentó una demanda por USD 50 millones contra Heard. Desestimó las acusaciones de su ex y afirmó que “la abusadora de la relación” era realmente ella, a quien también acusó de querer construir un “dosier” sobre su relación a fin de hacerse con una “póliza de seguros” y poder alinearse con el movimiento #MeToo. Pese a los intentos de Heard para evitar el juicio, la ex pareja se verá en los tribunales de Virginia en enero del año próximo.

En febrero de este año salió a la luz explosivos audios de Heard en el cual parece admitir haber maltratado a Depp. En una serie de conversaciones grabadas obtenidas por el tabloide Daily Mail se puede escuchar a la protagonista de “Aquaman”, en 2015, confesando ataques físicos contra Depp. Dicho material fue grabado por la actriz.

Depp también inicia acciones legales contra el diario The Sun, por un artículo de abril de 2018 que lo llamaba “golpeador de esposas”. El protagonista de “Piratas del Caribe” exige una indemnización económica al periódico británico, y a su propietario News Group Newspapers por presentar como un hecho comprobado que fue violento con Heard.

Capitulo 6: el explosivo juicio contra The Sun

Johnny Depp afrontará la semana próxima en Londres la recta final del juicio por difamación contra “The Sun”.

Depp, de 57 años, permitió que su oscuro pasado quedara al descubierto con tal de ganar la demanda por difamación contra el diario británico The Sun. Ante un tribunal de Londres, la estrella de Hollywood acusó a su ex esposa -quien testifica a favor del periódico- de ser una “narcisista sociópata y calculadora que se casó con él para progresar en su carrera”. Negó tajantamente haber sido violento con Heard y afirmó que la víctima fue él. Interrogado por los abogados del diario, el protagonista de “Piratas del Caribe” tuvo que repasar sus anteriores relaciones y detallar su historial de consumo de drogas y alcohol. Aunque la defensa de Depp no llamó finalmente a declarar en persona a Vanessa Paradis y Winona Ryder, sí se hicieron públicas las declaraciones escritas que aportaron, donde ambas afirmaron que nunca fue violento con ellas. “La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo que más se aleja del Johnny que yo conocí y amé”, señaló en su nota Ryder, con la que el actor mantuvo una relación en los 90. En tanto, Paradis lo describió como un hombre “amable, atento y generoso”.

El juez del Tribunal Supremo Andrew Nicol escuchó a Depp y a varios empleados actuales y pasados que han apoyado su versión sobre los hechos. El actor insistió que fue él quien sufrió abusos a manos de Heard y presentó material incriminatorio contra su ex.

Un guardaespaldas de Depp mostró fotografías del actor con heridas en su rostro. Sean Bett, quien trabaja para el actor desde hace nueve años, dijo que tomó las imágenes con su móvil en diciembre de 2015, y agregó: “El señor Depp me dijo que la señorita Heard lo había abofeteado varias veces”. En su declaración como testigo dijo que Heard atacó al actor en otra oportunidad después de su fiesta de cumpleaños número 30 en Los Ángeles, en abril de 2016. Afirmó que regularmente veía a la actriz arrojar “botellas, vidrios y otros objetos” a Depp mientras también era verbalmente abusivo con él. Y sostuvo que Depp permanecía pasivo ante los ataques y que “siempre trató de alejarse de la situación”.

Desde el principio del juicio, el equipo legal de Depp busca probar que Heard, de 34 años, montó meticulosamente un caso contra él.

El protagonista de películas como “El joven manos de tijera” o “Blow” además afirmó que su ex esposa lo animaba a consumir alcohol y estupefacientes y que no apoyó sus esfuerzos para buscar ayuda para combatir sus adicciones.

Fotos de Johnny Depp golpeado tras una supuesta pelea con Amber Heard

En tanto, Heard afirmó que nunca quiso que el mundo conociera los detalles del infierno que sufrió a manos de Johnny Depp y que sólo quería que la “dejaran en paz”, al terminar de presentar su evidencia en el caso de difamación de su ex contra The Sun. Dijo en que todo lo que había dicho era verdad y que la exposición pública perjudicó su carrera en el cine. “¿Qué mujer se ha beneficiado de ser víctima de violencia doméstica?”, señaló.

Tanto Depp como Heard se han acusado mutuamente de malos tratos, abusos físicos y verbales, y para probarlo han aportado respectivas fotografías de contusiones y heridas.

La actriz mostró fotografías de las huellas que dejaron en su rostro las agresiones que sufrió por parte de Depp

Heard alegó que en los años que estuvieron juntos el actor la agredió físicamente en cerca de 14 ocasiones, incluida una oportunidad en Australia donde afirmó que fue golpeada, estrangulada y escupida por Depp, quien la tuvo tres días como rehén.

En su declaración como testigo Heard negó que ella fuera la agresiva en la relación y acusó a Depp de una variedad de actos de violencia, incluyendo lanzarle botellas “como granadas”, darle cabezazos y apagarle un cigarrillo en la mejilla. Alegó que a menudo temió por su vida mientras convivió con Depp, a quien catalogó como un “monstruo”, y que la atacaba cuando estaba ebrio y drogado. Según la actriz, amenazó repetidamente con matarla y violarla. También remarcó que era “muy celoso” y que estaba “obsesionado” con saber con quién se había acostado antes de él. Y que Depp la acusaba de tener aventuras con todos los actores con los que trabajaba, como Leonardo DiCaprio, James Franco, Kevin Costner y Channing Tatum.

La guerra de declaraciones entre Johnny Depp y Amber Heard en el mediático juicio termina la próxima semana con la presentación de los alegatos finales de ambas partes.