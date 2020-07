“Sin ver la hora”: La primera colaboración de Leo Mota en compañía de Juan Miguel

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Leo Mota ha logrado, en muy poco tiempo, calar con fuerza en el mundo de la música en Venezuela. Sus temas “La casita” y “Como bailas” sonaron con insistencia en las radios nacionales; ahora estrena “Sin ver la hora” junto a Juan Miguel, uno de los cantantes más cotizados de nuestro país.

La canción, producida por René Da Silva y el mismo Juan Miguel; mezcla a la perfección el estilo y la versatilidad musical de ambos artistas.

Con información de El Farandi

Como bien es sabido, Leo cuenta con el padrinazgo musical de Nacho. Justamente él quien invitó a Juan a formar parte del equipo como productor: “Él (Nacho) me invitó a trabajar en parte de su disco, mismo que estaba produciendo en ese momento. Inmediatamente vi en Leo a un muchacho bastante talentoso, con ganas de soñar y trabajar”, comenta Juan Miguel. Luego de esto, el equipo de trabajo del novel cantante no dudó en apostar al talento del intérprete de “Bésame otra vez”. “La canción estaba casi lista, escrita por Marval y Leo. Yo le metí mis toques personales y terminó siendo un tema bastante romántico muy al estilo de Leo. La verdad me gustó mucho que me haya invitado a hacer esto”, cuenta.

Por su parte, Leo está muy feliz con el resultado final de “Sin ver la hora”. “Este tema es algo especial para mí, porque marca una diferencia con respecto a otras canciones. Es mi primera colaboración con otro artista, pero no es solo eso, sino que se trata de uno que he escuchado desde que comencé en esto. La verdad nunca pensé que estaría a su lado compartiendo grandes experiencias, así que no puedo dejar de agradecerle a Juan por confiar en mi talento”, expresa el joven talento.

El material audiovisual de “Sin ver la hora” fue dirigido por Will Romero y producido por Magic Films. La historia está ligada a la letra, “nos habla de que no podemos esperar el momento ni la hora por estar con esa persona especial, que se repita cada beso o cada momento vivido”, cuenta Leo. “Hacer este video fue una experiencia extraordinaria; Will es una persona con mucha creatividad, súper talentoso tanto él como todo su equipo”, finaliza.