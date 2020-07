Una periodista descubre que tiene cáncer gracias a una televidente que vio un bulto raro en su cuello

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La reportera compartió su historia en Twitter y anunció que se someterá a una cirugía para extirpar el tumor, su tiroides y algunos ganglios linfáticos cercanos.

Por: rt.com

Victoria Price, una reportera estadounidense que trabaja para de WFLA News en Tampa Bay, Florida (EE.UU.), ha descubierto que tiene cáncer gracias a una televidente que notó un bulto raro en su cuello, según lo explicó este viernes a través de su cuenta de Twitter.

“Como periodista, he ido a toda velocidad desde que comenzó la pandemia. Cambios interminables en un ciclo de noticias interminables. Ajustándome a los flujos de trabajo remotos y, en mi caso, asumiendo un nuevo rol de investigación”, escribió la mujer.

A bit of ~personal news~ to share.

Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.

I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon ? pic.twitter.com/UMsoj2SjtM

— victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020