Venezuela: El segundo país con la migración más alta del mundo, según la ONU (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con más de 3.7 millones de personas que huyeron de sus fronteras, la diáspora venezolana se ha convertido en la segunda ola migratoria más alta del mundo, según números del Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

lapatilla.com

Solo superada por Siria, con más de 6 millones de refugiados en el mundo, la crisis humanitaria en Venezuela, ocasionada por la dictadura chavista de Nicolás Maduro, causa alarma en las principales organizaciones mundiales.

La clasificación suministrada por ACNUR a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, fue completada por países como Afganistán (2.7 millones), Sudán del Sur (2.2 millones) y Myanmar (1 millón).

“La paz y la estabilidad en uno de esos países marcarían una enorme diferencia”, manifestó el organismo.

? 2/3 of people who flee come from just 5 countries:

?? Syria

?? Venezuela

?? Afghanistan

?? South Sudan

?? Myanmar

Peace and stability in one of those countries would make an enormous difference. pic.twitter.com/ged6NmVWXA

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) July 26, 2020