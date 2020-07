“Vomité durante 12 horas”: Una mujer descubre un ratón muerto en su comida, que compro en supermercado (Fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las imágenes del plato con parte del roedor saliendo de la salsa se han viralizado en redes sociales.

Por: rt.com

Una mujer de la ciudad inglesa de Durham (Reino Unido) fue víctima una desagradable experiencia al descubrir un ratón muerto en el interior de su comida preparada que había comprado en un supermercado, lo que hizo que vomitara hasta por 12 horas, según dieron a conocer medios británicos.

El altercado a su salud tuvo lugar el martes pasado cuando Cath McCall Smith, de 57 años, adquirió un plato de pollo a la italiana en la cadena de tiendas Tesco, por el que había pagado el equivalente a menos de 5 dólares. Tras calentar su comida y empezar a comer parte de la salsa tocó con su tenedor lo que creyó en un inicio que era un hueso de pollo.

Pero quedó completamente horrorizada al ir descubriendo que lo que yacía en su bandeja metálica era un ratón muerto, el cual probablemente cayó en la comida cuando fue cocinada. La mujer también compartió en redes sociales desagradables imágenes del plato, donde se evidencia parte del roedor saliendo de la salsa.

