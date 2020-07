Grave situación: Equipo de los Marlins de Miami ve en riesgo su temporada por contagios de Covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El partido de apertura de los Marlins de Miami contra los Orioles de Baltimore esta noche ha sido cancelado, según las fuentes de ESPN.

lapatilla.com / Roy Andazol

La grave situación de contagios en la organización que ya suma al menos 16 personas con coronavirus pone en riesgo incluso la temporada para el club que reside en una de las ciudades con más afectación por esta pandemia.

El periodista y especialista de la MLB Jeff Passan, detalló que todos los miembros de Marlins siguen en la ciudad de Filadelfia, mientras continúan sometiéndose a pruebas.

Las alarmas sobre esto que sucede con Miami han desatado una ola de críticas en los expertos, quienes aseguran que los peloteros no quieren seguir con las peticiones de rigor que se exigen en otras actividades deportivas.

The Marlins' home opener against the Baltimore Orioles tonight has been canceled, sources tell ESPN, as the team remains in Philadelphia and continues to undergo testing.

— Jeff Passan (@JeffPassan) July 27, 2020