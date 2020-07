EEUU sancionó a los exministros chavistas Luis Motta Dominguez y Eustiquio Lugo Gómez, incluyendo a sus familiares

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes la designación pública de dos exfuncionarios de alto rango del gobierno en disputa de Venezuela por corrupción la compañía eléctrica estatal de Venezuela, Corpoelec.

Se trata del exministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el exviceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas y director de adquisiciones de Corpoelec, Eustiquio José Lugo Gómez.

De acuerdo a un comunicado del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, Motta Domínguez y Lugo Gómez fueron designados por aceptar beneficios monetarios a cambio de otorgar “lucrativos contratos” de equipos de suministro para la compañía de electricidad estatal y “malversar fondos públicos” para su propio enriquecimiento.

Departamento de Estado

Hoy, estoy anunciando la designación del ex Ministro de Energía Eléctrica de Venezuela y Presidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el ex Viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas de Venezuela para el Ministerio de Energía Eléctrica y Director de Adquisiciones de Corpoelec, Eustiquio José Lugo Gómez. Han sido designados para aceptar beneficios monetarios, incluidos sobornos y comisiones ilegales, a cambio de otorgar contratos de equipos de suministro lucrativos para la empresa estatal de electricidad de Venezuela, Corpoelec, y para malversar fondos públicos para su propio enriquecimiento. En junio de 2019, el Departamento del Tesoro, en coordinación con el Departamento de Estado, sancionó a Lugo y Motta por socavar la democracia en Venezuela bajo EO 13692.

Las designaciones anunciadas hoy se hacen bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, P.L. 116-94). Según la Sección 7031 (c), una vez que el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familiares inmediatos, por su participación, directa o indirecta, en una corrupción significativa, esas personas no son elegibles indefinidamente para ingresar a los Estados Unidos. Además de Lugo y Motta, el Departamento designa públicamente a los siguientes familiares de la familia inmediata de Lugo: Karina Isabel Carpio Bejarano, Luis Alfredo Motto Carpio y Nakary Marialy Motto Carpio; y los siguientes miembros de la familia inmediata de Motta: Yomaira Isabela Lugo de Lugo, Virginia Del Valle Lugo Lugo, Víctor Jesús Lugo Lugo y José Lugo Lugo.

Esta designación reafirma el compromiso de EE. UU. De combatir la corrupción en Venezuela. Estados Unidos continúa apoyando al presidente interino, Juan Guaido, la Asamblea Nacional elegida democráticamente, y al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia y la estabilidad económica. El Departamento continuará utilizando estas autoridades para promover la responsabilidad de los actores corruptos en esta región y en todo el mundo.

Former Minsters of Venezuela, Luis Alfredo Motta Dominguez and Eustiquio Jose Lugo Gomez used their powerful positions to enrich themselves rather than the Venezuelan people. I'm designating Motta and Lugo as ineligible for entry into the U.S.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 28, 2020