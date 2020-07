Ofrecen 5.000 dólares de recompensa por un oso de peluche robado por una poderosa razón

Esta historia ha conmovido en las redes sociales a muchos, incluso a actor canadiense Ryan Reynolds quien ofreció una recompensa de 5.000 dólares por la entrega del peluche.

Resulta que a Mara Soriano no le importa si recuper su iPad o su Nintendo Switch. Ella solo quiere recuperar una preciosa grabación de la voz de su madre.

Soriano, de 28 años, dijo que la voz de su madre fue grabada y colocada en un oso de peluche Build-a-Bear hecho a medida, que le fue robado mientras se mudaba a un nuevo departamento en el West End en Vancouver.

La grabación de audio es un mensaje que su madre, Marilyn Soriano registró antes de morir por cáncer en junio de 2019 a los 53 años.

Por esta hermosa razón el oso de peluche se ha vuelto tan importante y muchos se han unido para ayudar a Mara a recuperar su tesoro.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50

If you see this missing bear in the west end please email [email protected]

It was in a herschel back pack when stolen along with an iPad.

Mara, the owner says it has her mom’s voice inside saying, ‘I love you I’m proud of you, I’ll always be with you. Her mom died last year pic.twitter.com/ipfrzqKXsf

— Deborah Goble (@CBCDeborahGoble) July 25, 2020