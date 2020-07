Abrams reiteró que la única negociación de EEUU con Maduro sería su salida de Miraflores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, reiteró que la única negociación de su país con el régimen de Nicolás Maduro sería su eventual salida del Palacio de Miraflores.

lapatilla.com

En unas palabras ofrecidas a Álex Vásquez, reportero de Bloomberg, Abrams calificó como una broma o mera desinformación los rumores sobre una supuesta comunicación bajo cuerdas entre la Casa Blanca y Miraflores.

“Estados Unidos no ha enviado mensajes a Maduro, aparte de nuestras declaraciones públicas sobre que la recuperación de Venezuela comienza el día que se va y estamos dispuestos a discutir los detalles de su partida”.

Más temprano, el propio Maduro comentó maliciosamente ante la televisora estatal: “Elliott Abrams está en cuarentena en su casa. Nuestra conversación está pendiente. Recibí tu mensaje. Estoy de acuerdo con lo que me dices. Avancemos”.

Maduro también dijo que las conversaciones con funcionarios noruegos para evaluar la situación política y humanitaria del país se han reanudado, sin dar detalles.

“This is either a joke or disinformation. The United States has sent no messages to Maduro, other than our public statements that Venezuela’s recovery begins the day he leaves and we are willing to discuss the details of his departure”

Maduro also said that talks with Norwegian officials to assess the country’s political and humanitarian situation have resumed, without giving details

“That issue was restarted”

“Greetings to the Norwegian delegation that was in Venezuela. You know our commitment to dialogue"

— Álex Vásquez S (@AlexVasquezS) July 30, 2020