Por complicaciones respiratorias murió el Director de Defensa Antiaérea del Codai

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Este miércoles, se conoció a través de rede sociales la muerte del G/B César Cerquoni Machez, Director de Defensa Antiaérea del CODAI. Se supo que Cerquoni falleció ayer a las 10:00 pm en la Clínica Aguerrevere, tras una complicación respiratoria a causa de una neumonía severa.

Por: 800noticias

El presidente del INAC, Juan Teixeira, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cerquoni Machez; a quien describió como “hombre revolucionario, comprometido con la defensa y resguardo de la Patria”.

General Cesar Augusto Cerquoni Machez, director of anti air defence for CODAI is dead. Suspected to have died from COVID. He was based at Fuerte Tiuna which means the COVID outbreak in the military could be serious. #Venezuela pic.twitter.com/F9sJIi3z42

— CNW (@ConflictsW) July 29, 2020