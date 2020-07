¿Qué le dijo Joe Kelly a Carlos Correa para desatar la polémica en el juego de Dodgers contra Astros?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Como era de esperarse, el primer duelo entre Dodgers y Astros fue el centro de atención de la jornada del martes. Ambas novenas no se enfrentaban desde aquella Serie Mundial de 2017, así es, ese mismo año que se comprobó que Houston hizo trampa mediante el robo ilegal de señales.

Por Ismael Hernández de Dios / AlBat

Antes del también llamado “partido de revancha”, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, aseguró que sus dirigidos no tomarían represalias por aquel juego sucio practicado por los Astros hace tres años, y, por lo menos hasta la sexta entrada todo parecía en orden hasta que subió al diamante el relevista lanzallamas Joe Kelly.

Era la sexta entrada en su parte baja cuando al enfrentar al antesalista Alex Bregman por poco y lo golpea en la cabeza con una recta de 96 mph, afortunadamente el bateador pudo reaccionar a tiempo para esquivar la pelota.

Only the Astros could make me not think Joe Kelly is a bitch. Might start to like this guy. pic.twitter.com/DS7Tk4V7fm

— Steve Angelovich (@angelsteve89) July 29, 2020