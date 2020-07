Una bola de fuego verde ilumina el cielo nocturno sobre EEUU y “se rompe en pedazos” (Videos)

Una bola de fuego verdosa atravesó alrededor de las 3:00 de este miércoles el cielo nocturno sobre los estados Colorado, Arizona y Nuevo México, en EE.UU, indicó la organización científica American Meteor Society. La página web de la organización afirma que recibió 68 avisos del fenómeno.

Por: RT

En videos filmados por testigos se puede ver cómo el supuesto meteorito entra en la atmósfera de la Tierra, ilumina fugazmente el cielo y desaparece en la oscuridad.

Guys, we just saw one of the craziest things we have ever seen in our lives and I managed to capture some of it. A meteor for the ages! pic.twitter.com/kPIchIPREV

— Amber Coffman (@Amber_Coffman) July 29, 2020