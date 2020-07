Bill Richardson celebró la excarcelación de dos exdirectivos de Citgo detenidos por Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El representante norteamericano, Bill Richardson, celebró en la noche del jueves 30 de julio la excarcelación de al menos dos de los exdirectivos de Citgo que fueron detenidos por el régimen chavista de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“Nos alivia escuchar hoy que Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, dos de los seis de Citgo, fueron liberados de prisión y se les concedió arresto domiciliario en Venezuela”, comentó Richardson en un tuit.

“Este es un primer paso positivo e importante”,enfatizó.

…and Vice President Jorge Rodríguez for this gesture and for continuing to engage in the productive dialogue on the American detainees that began earlier this month when Governor Bill Richardson and his team traveled to Venezuela on a private humanitarian mission.

— Bill Richardson (@GovRichardson) July 31, 2020