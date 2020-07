Caravana de Mike Pence involucrada en un accidente en Pittsburgh (FOTO)

Los periodistas en la caravana del vicepresidente Mike Pence informan accidentes separados en el camino a Greensburg . Un accidente menor que involucró a un autobús en la caravana de automóviles, y más tarde, se informó de un accidente con escoltas de motos.

Por: pittsburgh.cbslocal.com / Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Según los informes, la caravana se detuvo alrededor de las 11 de la mañana del jueves. No parece haber mucho daño en el autobús cuando pasó la caravana.

El vicepresidente Pence no resultó herido, dicen los periodistas, y fue trasladado a una limusina desde el autobús.

También existe lo que parece ser un accidente que involucra a dos escoltas de motos. Los periodistas vieron dos bicicletas en el suelo y el vicepresidente hablando con uno de los ciclistas.

Grateful for all of the law enforcement officers who support us and help get us safely to where we are going each day. Thank you for all you do!

— Mike Pence (@Mike_Pence) July 30, 2020