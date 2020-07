Miguel Cabrera sigue encendido tras pegar dos PODEROSOS cuadrangulares contra los Reales (VIDEOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El venezolano Miguel Cabrera demostró que sigue encendido con el madero al conectar dos cuadrangulares este jueves 30 de julio contra los Reales de Kansas City.

“Miggy” pegó un largo jonrón solitario hacia el jardín derecho en el mismo primer episodio. El criollo volvió a mostrar toda su fuerza en el cierre del octavo capítulo con otro kilométrico vuelacercas hacia la pradera izquierda.

Con los dos batazos de vuelta completa, Cabrera llegó a la cifra de los 480 en su carrera. Además, llegó a 40 juegos (38 de 2 y 2 de 3) donde pega dos o más jonrones en una temporada y no lo conseguía desde el 30 de septiembre de 2016 contra los Bravos de Atlanta, de acuerdo al periodista Fernando Arreaza en su cuenta de Twitter.

El grandeliga también alcanzó los 31 partidos con múltiples vuelacercas con los Tigres de Detroit, que lo colocan a uno del récord de franquicia del miembro del Salón de la Fama, Hank Greenberg, de acuerdo a ESPN Stats & Info

