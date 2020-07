Así son las misteriosas nuevas especies de tiburones registradas en las islas Galápagos (FOTOS)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una expedición científica observó por primera vez dos variedades de tiburón vaca en las costas de las islas Floreana y Española, ubicadas al sur del Parque Nacional Galápagos (Ecuador), de acuerdo a un comunicado emitido por los investigadores.

Por: RT

Las observaciones de ejemplares de tiburón de nariz ancha de siete branquias (‘Notorynchus cepedianus’) y de tiburón de nariz roma de seis branquias (‘Hexanchus griseus’) se realizaron durante un estudio piloto en aguas profundas del archipiélago de Galápagos dirigido por la Fundación Charles Darwin en colaboración con la Dirección del Parque Nacional Galápagos, la National Geographic Society y otras instituciones de investigación científica.

Los escualos observados pertenecen a la familia ‘Hexanchidae’, conocida comúnmente como tiburón vaca y considerada entre las especies de tiburón más primitivas. Sus características más distintivas son su número de branquias, ya que tienen de seis a siete hendiduras, a diferencia de la mayoría de los demás tiburones, que suelen tener solo cinco.

