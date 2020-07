EN VIDEO: Militares brasileños se llevan a dos GNB que fueron amarrados y amordazados por pemones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El monitor de conflictos CNW, compartió a través de la red social Twitter, un video que muestra a militares brasileños llevándose a dos soldados venezolanos que fueron atados y capturados por personas del grupo indígena Pemón.

lapatilla.com

Video shows Brazilian soldiers taking away 2 Venezuelan soldiers who were tied up and captured by the Pemones indigenous group after the 2 GNB soldiers chased them across the border into Brazil #Venezuela #Brazil pic.twitter.com/8P0QOpS0c1

— CNW (@ConflictsW) July 30, 2020