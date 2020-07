“Le debía favores”: Revelan sorprendentes detalles de la relación entre Bill Clinton y Jeffrey Epstein

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El expresidente de EE.UU., Bill Clinton, mantuvo contacto con “chicas jóvenes” durante al menos una visita a la isla privada del depredador sexual Jeffrey Epstein, donde el magnate presuntamente organizaba “orgías sexuales” de manera regular, según se desprende de los documentos judiciales confidenciales que fueron publicados este jueves.

Además, los archivos revelados muestran que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sabía sobre los casos de abuso de menores por parte de Epstein y sus socios durante mucho tiempo.

Por RT

La publicación de más de 80 documentos ha sido posible después de que un tribunal se pronunciara el pasado jueves a favor de divulgar material relacionado con una demanda civil presentada hace varios años contra Ghislaine Maxwell, expareja y socia de Epstein, para ser utilizado en su juicio actual, en el cual enfrenta seis cargos de abuso sexual y dos cargos de perjurio.

Clinton le debía “favores” a Epstein

Así, según los documentos, que forman parte de una demanda civil por difamación presentada en 2015 por la acusadora de Epstein, Virginia Giuffre, en una ocasión en la isla privada de Epstein estaban presentes ella, el magnate, Ghislaine Maxwell, Bill Clinton, una mujer no identificada llamada “Emmy” y “dos chicas jóvenes”.

Al ser preguntada sobre si fueron algo habitual en la isla las “orgías sexuales”, Giuffre respondió afirmativamente, según los archivos. No obstante, la testigo no detalló sobre las interacciones de Clinton con estas chicas.

Bill Clinton was at Epstein's island with Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, and "2 young girls." pic.twitter.com/NG8PbaZLNt

La misma testigo también afirmó haber escuchado a Epstein diciendo que Clinton le debía “favores”, pero señaló que no podía decir si estaba bromeando.

“Se reiría de eso. Sabe, recuerdo haberle preguntado a Jeffrey ‘¿Qué está haciendo Bill Clinton aquí?’ […] y él se rió y dijo ‘bueno, me debe un favor’. Nunca me dijo qué favores eran. Nunca lo supe. No sabía si hablaba en serio”, señalan los documentos. “Me dijo hace mucho tiempo que todos le deben favores. Están todos en los bolsillos del otro”, se desprende de otra parte de los archivos.

La víctima “estaba en comunicación regular” con el FBI

En 2014, Giuffre contactó con el FBI para solicitar pruebas que habían sido confiscadas previamente de las residencias de Epstein para ayudar en su caso civil, lo que sugiere que el organismo había sido informado durante mucho tiempo de las acusaciones sobre Epstein y su continuo abuso de menores de edad.

A este hecho también contribuye otra parte revelada de los archivos relacionada con la notoria foto de Virginia Giuffre con el príncipe Andrés, de Reino Unido.

Pregunta: ¿Dónde está el original de la fotografía que ha circulado ampliamente en la prensa con el príncipe Andrés?

Virgina Giuffre: Probablemente todavía la tengo.

[…]

P: ¿La fotografía alguna vez dejó de estar en su posesión por un tiempo?

VG: Se la di al FBI.

P: Vale, ¿y cuándo la recuperó?

VG: Cuando tomaron copias de ella […] en 2011.

Según los documentos, Giuffre “mantenía una comunicación regular” con el FBI “en varias ocasiones”.

Remember that famous Prince Andrew photo with Ghislaine Maxwell and the victim?

The FBI had their own copy for years – even before the victim's 2011 FBI interview.

The FBI knew. They always knew. pic.twitter.com/A5TjKt4Kf7

— Techno Fog (@Techno_Fog) July 31, 2020