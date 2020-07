Un león atacó a una pareja mientras dormía en un safari y le arrancó parte de un brazo al hombre

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Las víctimas están ahora demandando al proveedor de viajes, al que acusan de no cumplir con su deber de velar por la seguridad de los clientes.

Por: rt.com

Una pareja francesa que fue atacada por un león durante un safari, en África Oriental, entabló una demanda contra la compañía británica que les organizó el viaje.

Patrick Fourgeaud, de 64 años, y su esposa Brigitte, de 63, pasaban unas lujosas vacaciones en el Parque Nacional de Ruaha (Tanzania) en agosto del 2015. Un día, al despertarse, había en su tienda de campaña un león que olisqueaba la espalda de la mujer. Enseguida después el salvaje animal se abalanzó sobre el hombre y le arrancó parte del brazo izquierdo.

Fourgeaud ha tenido que someterse a 10 operaciones para reconstruir su brazo, y previsiblemente tendrá más cirugías en el futuro. La pareja todavía confronta problemas de salud mental, y Brigitte, en particular, sufre un trastorno de estrés postraumático y depresión.

