Director de PanAm Post anuncia la venta del medio digital

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Luis Henrique Ball, director del medio PanAmPost anunció a su círculo más cercano, durante la noche de este viernes, que ejecutó la venta del medio digital sin especificar quiénes son los nuevos propietarios.

Por awsveanews.com

En un breve mensaje difundido a personal del medio como a sus más cercanos colaboradores, Ball asegura que “ Dejo al PanAm en buenas manos, con un excelente equipo periodístico y editorial, encabezado por sus jóvenes co-editores en jefe, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, jóvenes de primer orden que van camino a hacer historia“.

“A nuestros lectores y nuestros 400.000 seguidores en Facebook, 200.000 seguidores en Twitter y 27.000 suscriptores del boletín, les doy las gracias por hacer posible el éxito de este medio que se ha forjado la meta de combatir implacablemente al socialismo”, acotó.

A CONTINUACIÓN EL MENSAJE DE LUIS HENRIQUE BALL AL QUE TUVO ACCESO NUESTRA REDACCIÓN

Estimados amigos, quiero hacer de su conocimineot que he vendido el PanAm Post. Fundé este medio hace más de 7 años no como un negocio sino como una causa. El objetivo fue siempre defender los principios de la libertad, haciendo peridismo auténtico, sin tapujos, recordando además siempre aquella famosa frase de Winston Churchill: “You have enemies? Good. That means you have stood for something, sometime in your life.” “¿Tienes enemigos? ¡Bien! Eso significa que has defendido algo con convicción en algún momento de tu vida.” El periodismo digital es una tarea titánica, y mucho más ahora en la que monopolios publicitarios han hecho dificilísimo lograr la rentabilidad, incluso para los medios mas grandes del planeta. El PanAm Post ha llegado a una etapa donde necesita más atención y más capital. Llegamos a más de 4 millones de lectores mensuales. Nos convertimos en el principal medio liberal del continente. A pesar de tener un dueño venezolano siempre fuimos un medio continental. Tenemos más lectores en Colombia y EEUU que en Venezuela, con Argentina y México muy cerca. Sin embargo, para mi el PanAm Post nunca pudo ser mi principal actividad, y habiendo llegado a la cumbre, era necesario que pasara a manos de quienes pueden invertir para lograr metas aún mayores. Dejo al PanAm en buenas manos, con un excelente equipo periodístico y editorial, encabezado por sus jóvenes co-editores en jefe, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, jóvenes de primer orden que van camino a hacer historia. A nuestros lectores y nuestros 400.000 seguidores en Facebook, 200.000 seguidores en Twitter y 27.000 suscriptores del boletín, les doy las gracias por hacer posible el éxito de este medio que se ha forjado la meta de combatir implacablemente al socialismo. A todos gracias.