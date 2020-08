EN VIDEO: Un enfurecido luchador de MMA empuja a un árbitro tras negarse a dejar de estrangular a su rival

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El luchador emiratí de artes marciales mixtas (MMA) Ahmad al Darmaki fue descalificado durante su pelea de peso pluma contra el debutante uzbeko Bogdan Kirilenko en el evento UAE Warriors 12, celebrado este viernes en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

Por: RT

Darmaki intentó someter a su rival y hacer que se rindiera en el primer asalto aplicándole una llave estranguladora por la espalda. Kirilenko reconoció la sumisión dando dos golpes sobre la lona, pero el emiratí se negaba a soltarlo. Entonces, el juez de la contienda, Marc Goddard, decidió intervenir para detener el ataque y evitar una lesión grave.

Goddard tuvo que usar la fuerza para retirar a Darmaki, quien reaccionó enfurecido, lo empujó varias veces y lo tomó del cuello de la camiseta de forma amenazante. El veterano árbitro pudo controlar la situación y descalificó al luchador local por su insubordinación. Kirilenko fue declarado vencedor de la pelea.

Ahmad Al Darmaki was just DQ'd after he refused to release an RNC against Bogdan Kirilenko. Things got physical between him and ref Marc Goddard.#UAEWarriors12 pic.twitter.com/XF1azA1Jzs

— caposa (@Grabaka_Hitman) July 31, 2020