Evaluna Montaner reveló la “regla de oro” que usan con Camilo para superar las peleas

Evaluna Montaner y su esposo Camilo son auténticas estrellas de las redes sociales. Cada video, cada baile y, sobre todo, cada broma que se gastan en sus cuentas de Instagram se viralizan y reciben miles de comentarios. Se casaron el año pasado y desde entonces ya son una de las parejas más románticas entre los influencers latinos. Ahora, en una entrevista con la revista Hola, la venezolana contó cómo hace para reconciliarse con el colombiano cada vez que pelean.

Por infobae.com

La “regla de oro”, contó, fue un aporte suyo a la pareja. “Primero era mía y, ahora, él ya se dio cuenta que es para los dos y es siempre pedir perdón, no importa si yo tengo la razón o no, siempre nos pedimos perdón. Si alguien no es capaz de bajar la cabeza y tener ese granito de humildad que se necesita para pedir perdón, eso no va conmigo, yo necesito a alguien que sea capaz de decir: ‘mira, perdóname si te hice sentir mal’ y ya, eso es lo único que necesito y que me abrace mientras lloro”, contó.

La actriz y cantante aseguró que lo más importante en la pareja es la comunicación. “Cuando estamos discutiendo, si tenemos mucha rabia, tomamos una pausa de un segundo para poder contestar bien y no contestar desde la rabia. A mí me pone muy mal pelear con alguien, soy de las que lloro y me frustro, además, Camilo es tan bueno hablando, su vocabulario es más grande que el mío y yo empiezo a hablar en inglés para sentirme más empoderada”.

Muy emocional, Evaluna asegura que siempre encuentra contención en los brazos de su marido. “La relación es preciosa porque es una decisión de todos los días, yo me casé con Camilo y todos los días me despierto y le digo ‘I do’, yo quiero estar casada con esta persona y es una decisión que tomas todos los días, cuando estás en la discusión, cuando tienes ganas de salir corriendo, tú dices: ‘decido amarte, aunque ahorita mismo no lo sienta, decido amarte para siempre’”, explicó.

Durante su participación en el podcast Se regalan dudas, de Lety Sahagún y Ashley Frangie, la hija menor de Ricardo Montaner, reveló, entre otras cosas, que desde niña supo que se casaría joven, que sólo tuvo un novio antes de Camilo y que, por decisión propia, llegó al altar virgen.

“Camilo es completamente mi tipo, sin yo saberlo, yo me derrito por él, es guapísimo. Antes yo decía, yo quiero casarme con un chico cristiano, esto lo decía desde niñita, y cuando conocí a Camilo él no creía en lo mismo que yo, pero me hacía las preguntas difíciles, o sea; yo conocía hombres espectaculares cristianos, íbamos a la misma iglesia y lo que sea, pero no me hacían las preguntas que me hacían buscar más de mi espiritualidad y eso es en realidad lo que Dios sabía que yo quería; entonces, cuando él me empezó a hacer las preguntas yo tuve que empezar a buscar para contestarle y meterme más en mi relación con Dios, fue ahí que yo dije este es el tipo para mí”, contó, asegurando que ahora comparten la misma religión y han crecido juntos en su fe.

Sobre su decisión de mantener la virginidad hasta el matrimonio, Evaluna explicó que se dio todo muy natural en su vida. “A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso porque fue una decisión que tomé directamente con Dios. No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue, gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión que para mí fue como una revelación espiritual”.

Y agregó: “En mi caso Camilo fue el mejor hombre del mundo, pobrecito tuvo que sufrir, pero estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”.