Muere la primera estadounidense en recibir un trasplante de cara, que sobrevivió a un disparo de escopeta de su esposo

Connie Culp, la primera persona en EE.UU. en recibir un trasplante facial, falleció a los 57 años. La noticia fue dada a conocer este 31 de julio por la Clínica de Cleveland, donde en 2008 la mujer se había sometido a la histórica cirugía.

“Connie era una mujer increíblemente valiente y vibrante, y una inspiración para muchos. Su fuerza era evidente en el hecho de que había sido la paciente de trasplante de cara más longeva hasta la fecha”, dijo en un comunicado el doctor Frank Papay, presidente del Instituto de Dermatología y Cirugía Plástica de la clínica.

La fecha y causas de su muerte no fueron reveladas por la institución médica. No obstante, el pasado 23 de julio, la hija de Culp había dado a entender con un mensaje por redes sociales que su madre estaba enferma. Este viernes, Alicia agradeció a todos por el apoyo brindado tras su pérdida.

Connie Culp quedó desfigurada en 2004 luego de que su esposo, Tom Culp, le disparara a la cara con una escopeta desde una distancia de dos metros. Inmediatamente después, el hombre apuntó el arma sobre sí mismo, en un intento de suicidio. Ambos sobrevivieron y Tom fue condenado por intento de asesinato agravado y sentenciado a siete años de prisión.

We are saddened by the loss of Connie Culp, the first face transplant recipient in the U.S.

She was an inspiration to all of us at Cleveland Clinic. pic.twitter.com/gvuJCzf7Jd

— ClevelandClinicNews (@CleClinicNews) July 31, 2020