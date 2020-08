Rihanna y Drake: Del fracaso amoroso a posible romance en el futuro

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El romance entre el rapero Drake y Rihanna parece ir de la frustración a algo muy posible en un futuro, pues a pesar de que ambos ya habían tenido citas en el año 2016, recientemente ha habido un acercamiento entre los dos que podría llevar a una relación.

Por Infoabe

Y es que durante el primer periodo en el que los dos salieron juntos, hubo momentos en los que Rihanna no se sintió muy cómoda, como pasó en la entrega de los MTV Video Advance Awards, en el que Drake le dedicó muchos mensajes y piropos, algo que a ella no le sentó muy bien pues afirmó que no es algo que le guste ni a lo que esté acostumbrada. Así lo dijo en una entrevista para Vogue:

Los VMAs son una entrega de premios por y para los fans, así que se trataba de algo muy importante para mí al ser consciente de esa energía que me rodeaba y de todos los artistas que habían recibido ese mismo premio en el pasado (…) Esperar a que acabara ese discurso fue, probablemente, el momento más incómodo de todos. No me gustan los halagos ni que se hable de mí de esa forma.

Rihanna también dijo, en su momento, que desde ese momento no ha tenido una relación con el rapero pues el momento fue tan incómodo que hasta dejó de frecuentar su amistad con él, aunque aclaró que no terminaron como enemigos. Por su parte, Drake inició una relación muy breve con Jennifer López, que no prosperó.

Rihanna dejó su pequeño romance con Drake para acercarse al empresario saudí Hassan Jameel, con quien se había mantenido cercana y con una relación bastante discreta. De hecho, durante la relación, Rihanna dijo que aprendió de la mano de Jameel a apreciar su propio espacio personal y a dedicarse tiempo para sí misma:

Antes solía sentirme muy culpable cuando me tomaba algo de tiempo para mis asuntos personales, pero supongo que era porque no había conocido a nadie que mereciera la pena el esfuerzo. En mi caso, aprender a separarme de mi teléfono, por ejemplo, y a disfrutar del momento ha resultado clave en mi crecimiento como persona. Y así, cuando trabajo, estoy al cien por cien porque antes de que te des cuenta, los años habrán pasado. Me alegro de estar tomándome mi tiempo, soy feliz.

Sin embargo, Rihanna inició el 2020 confirmando que la relación de tres años que tenía con el empresario ya se había concluido y que pasaría un tiempo en soltería para poder poner su vida y su trabajo en orden y disfrutar del momento. Pero curiosamente, Drake y la cantante fueron vistos portándose muy amistosos y hasta cálidos en un concierto de A$AP, según reportaron fuentes al sitio Hollywood Life.

Además, el 12 de julio, Drake fue visto paseando en Barbados con los hermanos de Rihanna. El rapero habría llegado un día antes, el mismo día en que el aeropuerto abrió sus puertas tras el bloqueo internacional que habían hecho por la pandemia de COVID-19.

Otro de los puntos importantes que podrían llevar a una relación entre ambos es lo bien que se llevan los hermanos de Rihanna con el mismo Drake, a quienes conocieron durante su breve romance en 2016 y a quien dijeron admirar y respetar mucho. Hay quien afirma que se les ha escuchado decir que ellos estarían encantados de que su hermana se asentara con el rapero pues le tienen mucha estima.