¡Adiós Morrocoy!… Tanquero que partió de La Guaira, derramó gasolina y estuvo a la deriva se dirige al norte (Fotos + DATOS)

Un derrame petrolero en el sector Golfo Triste, municipio José Laurencio Silva, Falcón, fue reportado a través de las redes sociales el pasado domingo dos de agosto. En tal sentido la web especializada de seguimiento de tanqueros TankerTrackers.com, informó a través de su usuario en la red social Twitter @TankerTrackers la procedencia de dicho derrame.

lapatilla.com

TankerTrackers, servicio en línea independiente que rastrea e informa los envíos y el almacenamiento de petróleo crudo en varios puntos geográficos y geopolíticos de interés, detalla que el buque de carga partió desde el puerto de La Guaira, sin especificar su destino rumbo al norte (presumiblemente Cuba), y que el derrame “fluye libremente”, lo cual, según afirman “no es típico del crudo pesado de Venezuela”.

“Las imágenes satelitales muestran que se propaga bastante rápido y brilla a la luz del sol. Esto es más típico de un producto refinado; en este caso lo más probable es el fuel oil”, puntaliza la web especializada. El fuel oil se usa como combustible para plantas de energía eléctrica, calderas y hornos.

The video shows free-flowing oil, which is not typical for Venezuela’s heavy crude. Satellite imagery shows it spread rather quickly and shimmers in sunlight. This is more typical of a refined product; in this case most likely fuel oil.

The cargo vessel’s name is NAUMA (9362827) pic.twitter.com/3uhj20PkS6

— TankerTrackers.com, Inc.??? (@TankerTrackers) August 2, 2020