EEUU habría negado apelación de Samark López por activos congelados; pierde más de 300 millones de dólares

La Corte Suprema de los Estados Unidos negó la apelación del presunto testaferro de Tareck El Aissami, el empresario Samark López, por sus activos congelados (318 millones de dólares), los cuales, de acuerdo con el periodista de AP, Joshua Goodman, son vinculados también con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), catalogado como grupo terrorista por el gobierno estadounidense.

lapatilla.com

A través de su cuenta en la red social Twitter, el comunicador informó: “La Corte Suprema ha denegado la solicitud de apelación de Samark Lopez. Esto permite a los tres contratistas de defensa estadounidenses cautivos durante años por las FARC cobrar su premio de $ 318 millones de los activos congelados de López en los Estados Unidos“.

NEW: The Supreme Court has denied the stay request by Samark Lopez. This allows the three American defense contractors held captive for years by FARC to collect on their $318 million award from Lopez's frozen assets in the U.S. https://t.co/Lek9phDVPW

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 3, 2020