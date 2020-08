Derrame de crudo en las playas de Falcón proviene de un tanquero, según Reuters

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una mancha de petróleo apareció en la costa del estado Falcón, en el oeste de Venezuela, un zona conocida por sus playas y reservas naturales, dijeron el lunes dos legisladores, mientras no hubo comentarios desde el Palacio de Miraflores sobre la procedencia del derrame.

María Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional (AN), dijo que estaba preocupada por el efecto de la contaminación en la fauna marina, así como el suministro de agua a la población.

Una imagen satelital publicada en Twitter por el servicio de rastreo de buques TankerTrackers.com mostró la mancha negra acercándose a la costa al sur del Parque Nacional Morrocoy, conocida por playas bordeadas de palmeras y manglares.

With great regret, it seems that based on @NOAASatellites, the oil spill (red polygon) has also hit the actual Morrocoy National Park (yellow polygon) yesterday at around noon local time (16:00 UTC). via @zoom_earth pic.twitter.com/PdGHT7w5Lk

— TankerTrackers.com, Inc.??? (@TankerTrackers) August 3, 2020