Director de seguridad de Beirut revela la verdad sobre la mega explosión que afectó a media ciudad

Director General de Seguridad Pública del Líbano: lo que sucedió reveló al medio de comunicación Al Jazeera, que lo que sucedió en la ciudad libanesa no fue una explosión de fuegos artificiales, sino de un material altamente explosivo que fue confiscado durante años.

lapatilla.com

La explosión de Beirut, de acuerdo con Lebanese Broadcasting Corporation, fue causada por nitrato de sodio altamente explosivo confiscado de un barco hace más de un año y colocado en uno de los almacenes ubicados en el puerto.

BREAKING — Director-General of the Lebanese Public Security: What happened [in Beirut] is not a fireworks explosion, but a high-explosive material that was confiscated for years — Al Jazeera

BREAKING — The Beirut explosion caused by highly explosive sodium nitrate confiscated from a ship more than a year ago and were placed in one of the warehouses located in the port — Sources to LBCI

— Rag?p Soylu (@ragipsoylu) August 4, 2020