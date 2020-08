Explosión en Líbano fue a raíz de un incendio en almacén de materiales explosivos, según autoridades

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El director general de inteligencia libanesa, Mayor General Abbas Ibrahim, declaró que la explosión suscitada en el puerto de Beirut fue a raíz de un incendio en el sitio.

lapatilla.com

Ibrahim, indicó que hace meses fue confiscado un depósito de nitrato de sodio, el cual debió ser destruido, asimismo dijo a medios locales que la fuente más probable de la explosión era un depósito en el puerto, donde se habían almacenado materiales altamente explosivos.

Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, aseguró a una estación de televisión local que la explosión fue probablemente un accidente causado por un incendio.

