Israel ofreció ayuda humanitaria al Líbano luego de la catastrófica explosión en Beirut

Israel, que no tiene relaciones diplomáticas con Líbano, se ha sumado a la lista de países que ofrecieron ayuda humanitaria a este país tras la explosión de esta tarde en el puerto de Beirut, que dejó un saldo de más de 25 muertos y 2.500 heridos e importantes daños materiales.

El Ministerio de Defensa israelí informó hoy que Israel se comunicó con Líbano mediante “canales de seguridad y diplomáticos internacionales” y ofreció “ayuda médica humanitaria” y “asistencia inmediata” tras la explosión en la capital.

La iniciativa, encabezada por el ministro de Defensa, Beny Gantz, y el de Exteriores, Gabi Ashkenazi, suma a Israel a una larga lista de países y organismos internacionales que han ofrecido asistencia a Líbano, que, además de los enormes daños sufridos hoy, se encuentra sumido en una profunda crisis económica.

Under the guidance of the @Israel_MOD and @IsraelMFA, Israel has offered to send humanitarian & medical assistance to Lebanon via security and international channels.

This is the time to transcend conflict. pic.twitter.com/tUvGFTGBeR

— Israel Defense Forces (@IDF) August 4, 2020